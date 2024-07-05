Первая ракетка мира сыграет против Юлии Путинцевой на Уимблдоне-2024

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева встретится с лучшей теннисисткой мира Игой Швентек в третьем круге Уимблдона, передает корреспондент NUR.KZ.

В матче второго круга польская теннисистка одолела 85-ю ракетку мира, представительницу Хорватии Петру Мартич. Встреча продлилась один час и 20 минут. Счет матча в двух сетах - 6:4, 6:3.

Таким образом, в 1/16 финала Ига Швентек встретится с Юлией Путинцевой, которая в своей встрече была сильнее представительницы Чехии Катерины Синяковой в трех сетах.

В свою очередь, лучшей теннисистке Казахстана Елене Рыбакиной на стадии третьего круга будет противостоять датчанка Каролина Возняцки - бывшая первая ракетка мира.

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