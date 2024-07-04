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Елена Рыбакина пробилась в третий круг Уимблдона-2024

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу в матче второго круга Уимблдона-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей четвертого номера мирового рейтинга на этой стадии стала немка Лаура Зигемунд — 72-я ракетка планеты. Рыбакина выиграла в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

Спортсменки провели на корте 2 часа 12 минут. За это время казахстанка реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов, выполнила 5 эйсов и допустила 3 двойных ошибки.

В третьем круге Рыбакина встретится с победительницей матча между датчанкой Каролиной Возняцки (91-й номер WTA) и канадкой Лейлой Фернандес (25).

Напомним, Уимблдон — единственный турнир Большого шлема, который покорился казахстанке. Она выигрывала травяной мэйджор в 2022 году, а в прошлом сезоне дошла до четвертьфинала.

Ранее стало официально известно, что Рыбакина вошла в состав сборной Казахстана по теннису на Олимпиаду-2024.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2129241-elena-rybakina-probilas-v-tretiy-krug-uimbldona-2024/

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