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Первая ракетка Казахстана в парном разряде успешно стартовала на Уимблдоне

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Казахстанская теннисистка Анна Данилина
Анна Данилина. Фото: Fran Santiago/Getty Images for ITF

Лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде Анна Данилина успешно стартовала на Уимблдоне вместе с китаянкой Сюй Ифань, передает корреспондент NUR.KZ.

В первом круге травяного турнира Большого шлема спортсменкам противостояли польки Магдалена Фрех и Катажина Кава.

Данилина и Ифань выиграли в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (10:6). Матч продолжался 2 часа 41 минуту.

Во втором круге казахстанка и китаянка встретятся либо с американками Коко Гауфф и Джессикой Пегулой, посеянными под 11-м номером, либо с украинками Ангелиной Калининой и Даяной Ястремской.

Ранее в четверг на старте Уимблдона в парном разряде вылетели Александр Бублик и Александр Шевченко — первая и вторая ракетки Казахстана в одиночном разряде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2129148-pervaya-raketka-kazahstana-v-parnom-razryade-uspeshno-startovala-na-uimbldone/

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