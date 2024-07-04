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Юлия Путинцева установила рекорд на Уимблдоне

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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Jacob King/PA Images via Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева установила личный рекорд на Уимблдоне — травяном турнире Большого шлема, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка впервые в карьере прошла в третий круг на этих соревнованиях. Теперь Путинцева доходила до этой стадии в одиночном разряде на всех четырех турнирах Большого шлема.

Казахстанка добилась своего лучшего достижения на Уимблдоне благодаря победе со счетом 6:4, 4:6, 6:2 над чешкой Катериной Синяковой, получившей 27-й номер посева.

В последней версии мирового рейтинга Путинцева занимает 35-е место, а ее соперница идет строчкой ниже. Очная встреча спортсменок продлилась 1 час 39 минут.

В третьем круге Путинцева сыграет с победительницей матча между первой ракеткой мира полькой Игой Швентек и хорваткой Петрой Мартич (85-е место рейтинга WTA).

Напомним, в четверг стало официально известно, что вторая ракетка Казахстана вошла в число теннисисток, которые представят страну на Олимпиаде-2024.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2129094-yuliya-putinceva-ustanovila-rekord-na-uimbldone/

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