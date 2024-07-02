Казахстанская теннисистка обыграла бывшую первую ракетку мира на старте Уимблдона

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева одержала победу над немкой Анжеликой Кербер в первом круге Уимблдона, передает корреспондент NUR.KZ.

Перед стартом травяного турнира Большого шлема казахстанка занимала 35-е место в мировом рейтинге. Бывшая первая ракетка планеты Кербер шла на 221-й позиции.

Матч завершился в двух сетах уверенной победой Путинцевой со счетом 7:5, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 18 минут.

За время встречи казахстанка реализовала два из четырех брейк-пойнтов, выполнила два эйса и допустила одну двойную ошибку.

Во втором круге Путинцева встретится с победительницей матча между канадкой Мариной Стакушич (164-й номер WTA) и чешкой Катериной Синяковой (36).

Напомним, ранее во вторник на Уимблдоне успешно стартовала и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.

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