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"Иногда мне приходится непросто": Рыбакина прокомментировала стартовую победу на Уимблдоне

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина: Robert Prange/Getty Images

Четвертая ракетка мира, представляющая Казахстан, Елена Рыбакина прокомментировала свою первую победу на Уимблдоне – 2024, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

Напомним, в стартовом матче на Открытом чемпионате Великобритании первая ракетка страны одержала уверенную победу над теннисисткой из Румынии Елена-Габриэлой Русе с общим счетом 6:3, 6:1.

"Я очень счастлива выиграть мой первый матч. В этом году я не играла достаточно много на траве, к сожалению. У меня были проблемы со здоровьем, но очень рада теперь быть здесь. Я хочу двигаться от матча к матчу. Как вы знаете, я всегда прячу свои эмоции. Иногда мне приходится непросто. Я с нетерпением жду следующего матча. Я хочу быть счастливой на корте — вот моя новая цель. Уимблдон — особенное место. Спасибо всем, кто пришел сегодня. Всегда приятно возвращаться сюда", — заявила Рыбакина.

Во втором раунде Уимблдона соперницей казахстанки выступит Лаура Зигемунд, встреча запланирована на 4 июля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2127750-inogda-mne-prihoditsya-neprosto-rybakina-prokommentirovala-startovuyu-pobedu-na-uimbldone/

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