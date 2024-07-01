Трехчасовой драмой завершился стартовый матч второй ракетки Казахстана на Уимблдоне

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко потерпел поражение в матче первого раунда Открытого чемпионата Великобритании по теннису, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанца на старте Уимблдона выступил представитель Франции Уго Умбер.

Встреча завершилась победой оппонента Шевченко по ходу пяти сетов с общим счетом 6:1, 4:6, 7:6 (7:2), 6:7 (3:7), 6:1.

Матч длился три часа и 18 минут. За это время казахстанец реализовал три брейк-пойнта после 10 попыток, допустил восемь двойных ошибок, а также 11 раз подал мяч навылет.

Отметим, что Умбер занимает 16-ю строчку в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Шевченко находится на 57-й позиции. Во втором круге француз сыграет с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом.

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