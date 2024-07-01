Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Трехчасовой драмой завершился стартовый матч второй ракетки Казахстана на Уимблдоне

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Александр Шевченко
Александр Шевченко. Фото: Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко потерпел поражение в матче первого раунда Открытого чемпионата Великобритании по теннису, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанца на старте Уимблдона выступил представитель Франции Уго Умбер.

Встреча завершилась победой оппонента Шевченко по ходу пяти сетов с общим счетом 6:1, 4:6, 7:6 (7:2), 6:7 (3:7), 6:1.

Матч длился три часа и 18 минут. За это время казахстанец реализовал три брейк-пойнта после 10 попыток, допустил восемь двойных ошибок, а также 11 раз подал мяч навылет.

Отметим, что Умбер занимает 16-ю строчку в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Шевченко находится на 57-й позиции. Во втором круге француз сыграет с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2127114-trehchasovoy-dramoy-zavershilsya-start-vtoroy-raketki-kazahstana-na-uimbldone/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie