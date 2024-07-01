Лучший теннисист Казахстана стартовал на Уимблдоне с волевой победы в пятисетовом матче

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик успешно стартовал на Уимблдоне — единственном травяном турнире Большого шлема, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен, получивший 23-й номер посева, начал выступление на британском мэйджоре матчем с чехом Якубом Меншиком — 78-й ракеткой мира.

Бублик проиграл первые два сета, однако затем переломил ход встречи и одержал волевую победу. Итоговый счет — 4:6, 6:7 (2:7), 6:4, 6:4, 6:2.

Матч продолжался 3 часа 29 минут. За это время казахстанец реализовал 5 из 23 брейк-пойнтов, выполнил 32 эйса и допустил 6 двойных ошибок.

В четвертом сете в одном из розыгрышей Бублик поскользнулся и повредил ногу. Спортсмен не сразу смог подняться с корта, матч был приостановлен. Однако вскоре теннисист продолжил встречу.

Во втором круге Бублик сыграет с французом Артуром Казо. Напомним, еще один представитель Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко в понедельник вылетел на старте Уимблдона.

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