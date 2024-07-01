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Казахстанский теннисист поднялся в мировом рейтинге перед Уимблдоном-2024

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Казахстанский теннисист Александр Шевченко
Александр Шевченко. Фото: MI News/NurPhoto via Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в одиночном разряде Александр Шевченко улучшил свое положение в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.

В обновленной версии рейтинга спортсмен поднялся с 58-й на 57-ю позицию. Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик остался на 23-м месте. Две первые ракетки страны выступят в основной сетке Уимблдона-2024 — единственного травяного турнира Большого шлема.

Лидерство в мировом рейтинге сохранил итальянец Янник Синнер. Следом идут серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.

В парном разряде первой ракеткой планеты остался австралиец Мэттью Эбден. Лучший теннисист Казахстана в этой категории Александр Недовесов потерял одну строчку и опустился на 48-ю позицию.

Перед стартом Уимблдона обновила мировой рейтинг и Женская теннисная ассоциация.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2126823-kazahstanskiy-tennisist-podnyalsya-v-mirovom-reytinge-pered-uimbldonom-2024/

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