Казахстанский теннисист поднялся в мировом рейтинге перед Уимблдоном-2024

Вторая ракетка Казахстана в одиночном разряде Александр Шевченко улучшил свое положение в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.
В обновленной версии рейтинга спортсмен поднялся с 58-й на 57-ю позицию. Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик остался на 23-м месте. Две первые ракетки страны выступят в основной сетке Уимблдона-2024 — единственного травяного турнира Большого шлема.
Лидерство в мировом рейтинге сохранил итальянец Янник Синнер. Следом идут серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.
В парном разряде первой ракеткой планеты остался австралиец Мэттью Эбден. Лучший теннисист Казахстана в этой категории Александр Недовесов потерял одну строчку и опустился на 48-ю позицию.
Перед стартом Уимблдона обновила мировой рейтинг и Женская теннисная ассоциация.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2126823-kazahstanskiy-tennisist-podnyalsya-v-mirovom-reytinge-pered-uimbldonom-2024/