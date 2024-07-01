Елена Рыбакина узнала место в мировом рейтинге перед стартом Уимблдона-2024

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала на официальном сайте обновленную версию мирового рейтинга в преддверии старта Уимблдона, передает NUR.KZ.
Матчи основной сетки травяного турнира Большого шлема начнутся 1 июля. Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина выступит на Уимблдоне в ранге четвертой ракетки мира. Она по-прежнему уступает в рейтинге только польке Иге Швентек, американке Коко Гауфф и белоруске Арине Соболенко.
Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева потеряла одну позицию в одиночном разряде и теперь занимает 35-е место.
Лучшая теннисистка страны в парном разряде Анна Данилина поднялась на одну строчку и в соответствующем рейтинге идет 52-й. Первой ракеткой мира в этом зачете остается бельгийка Элизе Мертенс.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2126817-elena-rybakina-uznala-mesto-v-mirovom-reytinge-pered-startom-uimbldona-2024/