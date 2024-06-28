Стало известно, с кем сыграет Елена Рыбакина на старте Уимблдона

На официальном сайте Женской теннисной ассоциации объявлены результаты жеребьевки первого раунда Открытого чемпионата Великобритании с участием казахстанских теннисисток, сообщает NUR.KZ.

1 июля стартует первый раунд основных матчей Уимблдона. В этот же день на корт выйдет лучшая теннисистка Казахстана, занимающая четвертую позицию в мировом рейтинге WTA Елена Рыбакина.

Ее стартовым оппонентом выступит 28-летняя теннисистка из Румынии Елена-Габриэла Русе, начало матча запланировано на 15:00 по времени Казахстана.

Ранее спортсменки встречались единожды в первом круге турнира в Майами в 2022 году, тогда победу со счетом 6:4, 7:5 одержала Рыбакина.

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева после победы на турнире в Бирмингеме стартует на Уимблдоне с матча против представительницы Германии Анжелики Кербер (221-й номер рейтинга WTA). Встреча спортсменок также запланирована на 1 июля, ориентировочное время старта 15:00.

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