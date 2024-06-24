Вторая ракетка Казахстана успешно стартовал на турнире в Испании

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко одержал победу на старте травяного турнира категории ATP 250 в Мальорке (Испания), передает корреспондент NUR.KZ.

В первом раунде один из лучших казахстанских теннисистов встретился с представителем Франции Констаном Лестьенном. Матч завершился тяжелой победой Шевченко по ходу двух сетов с общим счетом 7:5, 7:6.

Встреча продолжалась один час и 42 минуты. За это время Александр реализовал три брейк-поинта после шести попыток, 10 раз подал мяч навылет и не допустил ни одной двойной ошибки по ходу игры.

На стадии 1/8 финала испанского турнира казахстанцу предстоит встретиться с чилийским спортсменом Алехандро Табило. Отметим, что следующий оппонент Шевченко занимает 24-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

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