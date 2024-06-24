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Юлия Путинцева после завоевания нового титула взлетела в мировом рейтинге

Опубликовано:

Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Nathan Stirk/Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева значительно улучшила положение в обновленном рейтинге WTA, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.

Путинцева стремительно взлетела в мировом рейтинге сразу на семь строчек. Ранее казахстанская теннисистка занимала 41-е место. В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации она расположилась на 34-й позиции.

Напомним, вчера Юлия завоевала третий титул в своей карьере. На турнире серии WTA 250 в финале она одолела австралийскую теннисистку Айлу Томлянович. Победа в английском Бирменгеме дала ей 250 рейтинговых очков и денежные призовые.

Другая казахстанка, первая ракетка страны Елена Рыбакина продолжает удерживать четвертую позицию в мировом рейтинге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2123016-yuliya-putinceva-posle-zavoevaniya-novogo-titula-vzletela-v-mirovom-reytinge/

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