Юлия Путинцева после завоевания нового титула взлетела в мировом рейтинге

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева значительно улучшила положение в обновленном рейтинге WTA, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.

Путинцева стремительно взлетела в мировом рейтинге сразу на семь строчек. Ранее казахстанская теннисистка занимала 41-е место. В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации она расположилась на 34-й позиции.

Напомним, вчера Юлия завоевала третий титул в своей карьере. На турнире серии WTA 250 в финале она одолела австралийскую теннисистку Айлу Томлянович. Победа в английском Бирменгеме дала ей 250 рейтинговых очков и денежные призовые.

Другая казахстанка, первая ракетка страны Елена Рыбакина продолжает удерживать четвертую позицию в мировом рейтинге.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.