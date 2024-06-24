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Лучший теннисист Казахстана ухудшил положение в мировом рейтинге

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Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Fred Mullane/ISI Photos/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик узнал позицию в обновленном рейтинге ATP, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.

Бублик потерял сразу шесть позиций. Ранее он занимал рекордную для себя 17-ю строчку, теперь же располагается на 23-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александ Шевченко сохранил за собой 58-ю позицию.

Лучший теннисист Казахстана в мужском парном разряде Александр Недовесов поднялся на 47-ю строчку.

Лидером мирового рейтинга продолжает оставаться итальянский теннисист Янник Синнер. В тройке лучших произошли изменения так, вторая ракетка планеты испанец Карлос Алькарас опустился на третью строчку. На второе место переместился именитый серб Новак Джокович.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2123007-luchshiy-tennisist-kazahstana-uhudshil-polozhenie-v-mirovom-reytinge/

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