Лучший теннисист Казахстана ухудшил положение в мировом рейтинге

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик узнал позицию в обновленном рейтинге ATP, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.
Бублик потерял сразу шесть позиций. Ранее он занимал рекордную для себя 17-ю строчку, теперь же располагается на 23-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александ Шевченко сохранил за собой 58-ю позицию.
Лучший теннисист Казахстана в мужском парном разряде Александр Недовесов поднялся на 47-ю строчку.
Лидером мирового рейтинга продолжает оставаться итальянский теннисист Янник Синнер. В тройке лучших произошли изменения так, вторая ракетка планеты испанец Карлос Алькарас опустился на третью строчку. На второе место переместился именитый серб Новак Джокович.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2123007-luchshiy-tennisist-kazahstana-uhudshil-polozhenie-v-mirovom-reytinge/