Стало известно, сколько заработала Юлия Путинцева за победу на турнире в Англии

Появилась информация о том, сколько заработала вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева за победу в финале турнира серии WTA 250 в Бирмингеме (Англия), передает NUR.KZ.

Казахстанская теннисистка в финале обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович. За победу в финале травяного турнира серии WTA 250 Путинцева получила 250 рейтинговых очков и 35 250 евро (17,5 миллионов тенге по нынешнему курсу).

На данный момент Юлия занимает 41-е место в женском мировом рейтинге. В топе WTA казахстанка в понедельник 24 июня поднимется на семь строчек и станет 34-й.

Ранее за свою карьеру Юлия Путинцева выигрывала два титула WTA (оба — на турнирах серии WTA 250): в 2019 году в Нюрнберге (Германия) и в 2021 году в Будапеште (Венгрия).

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