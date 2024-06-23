Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева выиграла турнир в Великобритании перед Уимблдоном

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева стала победительницей турнира WTA 250 в британском Бирмингеме, передает корреспондент NUR.KZ.
В решающем матче соревнований спортсменка, занимающая 41-е место в мировом рейтинге, встретилась с австралийкой Айлой Томлянович — 190-й ракеткой планеты.
Путинцева выиграла в двух сетах со счетом 6:1, 7:6 (10:8). Соперницы провели на корте 1 час 27 минут.
За время матча казахстанка реализовала пять из девяти брейк-пойнтов, выполнила четыре эйса и допустила одну двойную ошибку.
Путинцева впервые в карьере взяла титул WTA на травяном покрытии. Ранее она выиграла два турнира на грунте (в 2019 и 2021 годах).
Соревнования в Бирмингеме прошли в преддверии Уимблдона. Единственный травяной турнир Большого шлема стартует в Великобритании 1 июля.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2122503-kazahstanskaya-tennisistka-yuliya-putinceva-vyigrala-turnir-v-velikobritanii-pered-uimbldonom/