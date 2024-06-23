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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева выиграла турнир в Великобритании перед Уимблдоном

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Jacob King/PA Images via Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева стала победительницей турнира WTA 250 в британском Бирмингеме, передает корреспондент NUR.KZ.

В решающем матче соревнований спортсменка, занимающая 41-е место в мировом рейтинге, встретилась с австралийкой Айлой Томлянович — 190-й ракеткой планеты.

Путинцева выиграла в двух сетах со счетом 6:1, 7:6 (10:8). Соперницы провели на корте 1 час 27 минут.

За время матча казахстанка реализовала пять из девяти брейк-пойнтов, выполнила четыре эйса и допустила одну двойную ошибку.

Путинцева впервые в карьере взяла титул WTA на травяном покрытии. Ранее она выиграла два турнира на грунте (в 2019 и 2021 годах).

Соревнования в Бирмингеме прошли в преддверии Уимблдона. Единственный травяной турнир Большого шлема стартует в Великобритании 1 июля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2122503-kazahstanskaya-tennisistka-yuliya-putinceva-vyigrala-turnir-v-velikobritanii-pered-uimbldonom/

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