Вторая ракетка Казахстана успешно вышла в полуфинал турнира WTA в Англии

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева одержала победу в рамках четвертьфинального матча категории WTA 250 в Бирмингеме (Англия), передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей казахстанской теннисистки выступила представительница США Каролин Доулхайд. В первом сете Путинцева одержала уверенную победу со счетом 6:3, однако уступила в серии тай-брейков во втором отрезке 6:7 (2:7). В заключительной части Путинцева забрала победу со счетом 6:1.

Матч продолжался два часа и 13 минут. За это время Юлия успела завершить восемь брейк-поинтов из 20 возможных, допустила две двойных ошибки, а также два раза подала мяч навылет.

На пути к финальному матчу второй ракетке страны будет противостоять итальянка Элизабетта Коччаретто, занимающая 41-ю строчку в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации.

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