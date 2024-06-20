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Вторая ракетка Казахстана разгромила соперницу и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Англии

Опубликовано:

Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Казахстанская федерация тенниса

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева одержала победу на стадии 1/8 финала турнира категории WTA 250 в британском городе Бирмингеме, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей Путинцевой на пути к четвертьфиналу выступила представительница Украины Ангелина Калинина. Встреча завершилась разгромной победой казахстанки по ходу двух сетов с общим счетом 6:3, 6:0.

Матч продолжался 58 минут. За это время одна из лучших представительниц страны в одиночном разряде завершила четыре брейк-поинта из семи возможных, не допустила ни одной двойной ошибки и четыре раза подала мяч навылет по ходу встречи.

В следующем раунде Юлия Путинцева столкнется с победительницей дуэли между американкой Каролин Доулхайд (61-е место рейтинга WTA) и бельгийской теннисисткой Элизой Мертенс (32).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2121126-vtoraya-raketka-kazahstana-razgromila-sopernicu-i-vyshla-v-chetvertfinal-turnira-wta-v-anglii/

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