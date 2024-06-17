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Рыбакина в день рождения узнала свое место в обновленном мировом рейтинге

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сохранила четвертую позицию в мировом рейтинге, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Топовая десятка в обновленной версии осталась без изменений. Рыбакина занимает четвертое место с 5973 очками, уступая только польке Иге Швентек, американке Коко Гауфф и белоруске Арине Соболенко, которая в понедельник объявила о решении пропустить Олимпиаду-2024.

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева также не изменила положение в рейтинге. Она по-прежнему располагается на 41-й строчке.

Сильнейшая теннисистка Казахстана в парном разряде Анна Данилина поднялась на одну позицию. Теперь она занимает 53-е место в мировом рейтинге. Первой ракеткой планеты в этом зачете остается бельгийка Элизе Мертенс.

Обновленная версия мирового рейтинга вышла в понедельник, 17 июня, когда Рыбакина отмечает 25-летие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев адресовал теннисистке поздравительное письмо ко дню рождения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2118984-rybakina-v-den-rozhdeniya-uznala-svoe-mesto-v-obnovlennom-mirovom-reytinge/

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