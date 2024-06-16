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Первая ракетка Казахстана потерпел поражение на турнире в Германии

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Александр Недовесов
Александр Недовесов. Фото: STRINGER/AFP via Getty Images

Лучший теннисист Казахстана в мужском парном разряде Александр Недовесов не смог пробиться во второй круг турнира в немецком Галле, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанец в паре с представителем Испании Педро Мартинесом получил второй номер посева. Казахстанско-испанский дуэт проводил матч против первых сеянных данного турнира — индийского теннисиста Юки Бхамбри и француза Альбано Оливетти.

Встреча продлилась два сета и завершилась со счетом 5:7, 3:6. Александр Недовесов покидает соревнования в Германии.

Отметим, призовой фонд турнира в Галле составляет 2 411 390 евро. Победители соревнований в парном разряде заработают по 138 550 евро, а также получат по 500 рейтинговых очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2118330-pervaya-raketka-kazahstana-poterpel-porazhenie-na-turnire-v-germanii/

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