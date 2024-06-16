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Сенсацией завершился матч второй ракетки Казахстана в квалификации турнира ATP

Опубликовано:

Теннисист Александр Шевченко
Александр Шевченко: Daniela Porcelli/Eurasia Sport Images/Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко не смог пройти в финальный матч квалификационного отбора на турнир ATP 500 в Галле (Германия), сообщает корреспондент NUR.KZ.

В первом круге квалификации казахстанцу противостоял представитель Австралии Макс Перселл, занимающий 101-ю позицию в live-рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Отметим, что сам Шевченко находится на 58-й позиции.

Матч завершился поражением Александра по ходу двух сетов с общим счетом 3-6, 2-6.

Натурализованный экс-россиянин не провел ни одной попытки брейк-поинта по ходу игры, допустил четыре двойных ошибки, а также четырежды подал мяч навылет.

Напомним, ранее из другого турнира, который проходит в немецком Штутгарте, вылетел лучший теннисист Казахстана Александр Бублик, он уступил итальянцу Лоренцо Музетти во втором сете и снялся после старта решающего отрезка игры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2118108-sensaciey-zavershilsya-match-vtoroy-raketki-kazahstana-v-kvalifikacii-turnira-atp/

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