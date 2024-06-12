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Лучший теннисист Казахстана уверенно стартовал на первом травяном турнире сезона

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик: Julian Finney/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик одержал победу во втором круге турнира ATP 250 в немецком Штутгарте, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревнования стали для спортсмена первыми в рамках травяного сезона. Бублик как третий сеяный пропустил стартовый круг и автоматически вышел во второй.

На этой стадии казахстанец в двух сетах со счетом 6:1, 7:6 (7:4) обыграл серба Хамада Меджедовича — 135-ю ракетку мира. Теннисисты провели на корте 1 час 19 минут.

За это время Бублик реализовал два из шести брейк-пойнтов, выполнил 17 эйсов и допустил пять двойных ошибок.

В четвертьфинале казахстанец сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти, который занимает 30-е место в мировом рейтинге и получил пятый номер посева на турнире в Штутгарте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2116491-luchshiy-tennisist-kazahstana-uverenno-startoval-na-pervom-travyanom-turnire-sezona/

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