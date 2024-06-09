Пятичасовой драмой обернулся матч за титул "Ролан Гаррос"

Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл немца Александра Зверева в битве за титул Большого шлема на грунтовом турнире "Ролан Гаррос", передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча продлилась пять сетов. Первый отрезок со счетом 3:6 забрал Алькарас, который занимают третью строчку в мировом рейтинге. Второй сет уже остался за Зверевым, который является четвертой ракеткой мира - 6:2. В третьем отрезке на тай-бейке он и вовсе укрепил преимущество - 7:5. Молодой испанец сравнял счет в четвертой партии - 6:1. Все решалось в пятом сете, в котором сильнее оказался Карлос Алькарас.

Для 21-летнего испанца это третий титул Большого шлема в карьере. Ранее ему покорились US Open-2022 и Уимблдон-2023.

Таким образом, он заработал не только титул Большого шлема, но и 2000 рейтинговых очков

Напомним, вчера определилась чемпионка "Ролан Гаррос" в женском одиночном разряде. Первая ракетка мира Ига Швентек смогла защитить титул против итальянки Жасмин Паолини.

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