Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пятичасовой драмой обернулся матч за титул "Ролан Гаррос"

Опубликовано:

Карлос Алькарас
Карлос Алькарас. Фото: David Aliaga/NurPhoto via Getty Images

Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл немца Александра Зверева в битве за титул Большого шлема на грунтовом турнире "Ролан Гаррос", передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча продлилась пять сетов. Первый отрезок со счетом 3:6 забрал Алькарас, который занимают третью строчку в мировом рейтинге. Второй сет уже остался за Зверевым, который является четвертой ракеткой мира - 6:2. В третьем отрезке на тай-бейке он и вовсе укрепил преимущество - 7:5. Молодой испанец сравнял счет в четвертой партии - 6:1. Все решалось в пятом сете, в котором сильнее оказался Карлос Алькарас.

Для 21-летнего испанца это третий титул Большого шлема в карьере. Ранее ему покорились US Open-2022 и Уимблдон-2023.

Таким образом, он заработал не только титул Большого шлема, но и 2000 рейтинговых очков

Напомним, вчера определилась чемпионка "Ролан Гаррос" в женском одиночном разряде. Первая ракетка мира Ига Швентек смогла защитить титул против итальянки Жасмин Паолини.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2114610-pyatichasovoy-dramoy-obernulsya-match-za-titul-rolan-garros/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.