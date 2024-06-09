Юлия Путинцева представит Казахстан на Олимпийских играх в Париже

Вице-президент Казахстанской федерации тенниса Диас Доскараев заявил, что вторая ракетка страны в женском одиночном разряде Юлия Путинцева примет участие на ОИ-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport PLus Qazaqstan.

Как пояснил функционер, Путинцева по очкам в рейтинге попадает на главный старт четырехлетия.

«В связи с успешным участием Юлии Путинцевой в индивидуальных турнирах, у нас есть дополнительная лицензия. Юлия поехала лидером сборной в Японии, отыграла очень хорошо Indiana wells, Майами, Мадрид на грунте, где сыграла в четвертьфинале с Леной. Она тоже попадет на Олимпиаду. Официально мы пока не можем говорить, но мы ведем подсчет по очкам, и понимаем, что Юля туда едет. Официально будет объявлено после Ролан Гарроса», - рассказал Диас Доскараев.

Таким образом, в индивидуальной дисциплине на Играх в Париже выступят первые ракетки Казахстана Елена Рыбакина и Александр Бублик, и второй номер отечественного рейтинга Юлия Путинцева.

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