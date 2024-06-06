Стало известно, сколько заработала Елена Рыбакина после вылета с "Ролан Гаррос"

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде после поражения на Открытом чемпионате Франции на стадии четвертьфинала заработала внушительный гонорар, передает NUR.KZ.
За участие в четвертьфинале первая ракетка Казахстана заработала 415 000 евро (более 202 млн. тенге). В свою копилку казахстанка также забирает 430 рейтинговых очков. Отметим, что это лучший результат в карьере Елены Рыбакиной на турнире Большого шлема "Ролан Гаррос".
После обновления мирового рейтинга Елена останется на четвертой строчке.
Напомним, в битве за полуфинал она уступила итальянской теннисистке Жасмин Паолини со счетом - 2:6, 6:4, 4:6. Итальянка в следующем круге встретится с 17-летней россиянкой Миррой Андреевой, которая сенсационно выбила с турнира вторую ракетку мира Арину Соболенко.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2113395-stalo-izvestno-skolko-zarabotala-elena-rybakina-posle-vyleta-s-rolan-garros/