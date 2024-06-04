"Чувствую себя великолепно": Елена Рыбакина высказалась о перспективах на "Ролан Гаррос" и Олимпиаду

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина прокомментировала свой план выступлений на Олимпийских играх в Париже и перспективу выиграть "Ролан Гаррос", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Соревнования по теннису на Олимпиаде – 2024 стартуют 24 июля и завершатся 4 августа, на них будут разыграны пять комплектов медалей в мужском и женском одиночном и парных разрядах, а также в миксте.

Елена Рыбакина рассказала будет ли она выступать в дуэте с первой ракеткой страны Александром Бубликом на французском корте.

"С Сашей всегда весело тренироваться и играть на тренировках. По поводу микста пока не уверена. Я точно сделаю упор на одиночный разряд, а потом обсудим с ребятами, будем мы играть в паре или нет".

В 1/4 финала "Ролан Гаррос" Рыбакина встретится с итальянкой Ясмине Паолини. О возможной победе на Открытом чемпионате Франции казахстанка заявила следующее:

"Конечно, цель всегда – победа, но сейчас я фокусируюсь на каждом следующем матче. Только что увидела, что Ясмине выиграла, так что готовлюсь к этому матчу. Думаю, сейчас я очень хорошо играю. Уже говорила, что у меня были проблемы со сном и немного в целом со здоровьем. Кажется, в последние недели я потеряла немного в физике, в весе. Но я уверена в себе и чувствую себя великолепно. Рада, что удаётся закрывать матчи в двух сетах".

Ранее Рыбакина рассказала о своем любимом турнире.

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