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Первая ракетка мира сенсационно снялся с "Ролан Гаррос"

Опубликовано:

Сербский теннисист Новак Джокович
Новак Джокович. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Новак Джокович получил травму и не сможет продолжить участие в Открытом чемпионате Франции, передает NUR.KZ.

Новак Джокович получил травму колена и теперь не сможет продолжить борьбу за очередной Большой шлем. Именитый серб должен был проводить четвертьфинальную встречу против седьмой ракетки мира норвежца Каспера Рууда. Таким образом, норвежский теннисист проходит автоматически в полуфинал на отказе Джоковича.

Отметим, в предыдущей встрече лучший теннисист мира через впечатляющий камбэк одолел представителя Аргентины Франсиско Серундоло, который занимает 23-ю строчку в мировом рейтинге. Матч продлился пять сетов и завершился победой серба.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2112228-novak-dzhokovich-snyalsya-s-turnira-bolshogo-shlema-rolan-garros/

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