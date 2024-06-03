Елена Рыбакина рассказал о своем любимом турнире

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина прокомментировал какой турнир серии "Большого шлема" любит больше всего, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Рыбакина рассказала, что Уимблдон является её любимым турниром категории «Большого шлема».

«Наверное, Уимблдон. Это главное достижение. Любой турнир «Большого шлема» – потрясающий, когда стадион битком, но о Уимблдоне я мечтала с детства», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Напомним, сегодня первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде одержала победу в матче четвертого раунда Открытого чемпионата Франции над лучшей теннисисткой Украины Элиной Свитолиной.

В четвертьфинале "Ролан Гаррос" Елена Рыбакина сыграет с представительницей Италии Жасмин Паолини.

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