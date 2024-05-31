Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Один из лучших теннисистов Казахстана покинул "Ролан Гаррос" после второго круга

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Александр Шевченко
Александр Шевченко: Joris Verwijst/BSR Agency/Getty Images)

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко потерпел поражение во втором матче основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису, передает корреспондент NUR.KZ.

Вторым соперником Шевченко на "Ролан Гаррос" выступил местный спортсмен Корентен Муте (79-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов). Встреча продолжалась четыре сета, первые два завершились не в пользу представителя Казахстана, он уступил со счетом 6:4, 6:2.

Затем матч был прерван из-за погодных условий. После перерыва Шевченко «всухую» забрал третий сет (6:0), однако в четвертом отрезке вторая ракетка страны не смог удержать преимущество и уступил со счетом 3:6.

В третий раунд турнира "Большого шлема" вышел Муте.

По ходу матча Александр Шевченко успел реализовать пять брейк-поинтов из 11-и, допустил две двойных ошибки, а также три раза подал мяч навылет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2109789-odin-iz-luchshih-tennisistov-kazahstana-pokinul-rolan-garros-posle-vtorogo-kruga/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.