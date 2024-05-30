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Елена Рыбакина одержала вторую победу на "Ролан Гаррос"

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина провела матч второго круга на грунтовом Большом шлеме "Ролан Гаррос", передает корреспондент NUR.KZ.

Четвертая ракетка мира из Казахстана проводила встречу с представительницей Нидерландов Аранчей Рус, которая занимает 50-е место в мировом рейтинге.

Теннисистки провели на корте 1 час и 8 минут. В первом сете победу со счетом 6:3 забрала Рыбакина. Во втором отрезке соперница смогла выиграть четыре гейма и вела 4:2, но сет все равно завершился в пользу первой ракетки Казахстана. Итоговые цифры на табло - 6:3, 6:4 в пользу Елены Рыбакиной.

В третьем круге казахстанская теннисистка сыграет с победительницей противостояния Элизе Мертенс (Бельгия, 27 WTA) — Петра Мартич (Хорватия, 81 WTA).

Ранее вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева уступила на стадии второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2109672-elena-rybakina-oderzhala-vtoruyu-pobedu-na-rolan-garros/

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