Драматичной развязкой завершился матч самых высокооплачиваемых спортсменок последних лет

Лидер мирового рейтинга в женском одиночном разряде полька Ига Швентек одержала победу во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперницей действующей чемпионки "Ролан Гаррос" по этой стадии стала Наоми Осака. Японка — бывшая первая ракетка мира, сейчас она занимает 134-е место в мировом рейтинге.

Осака возглавляла список самых высокооплачиваемых спортсменок планеты по версии Forbes USA с 2020 по 2022 год. Прошлый сезон она пропустила, и первое место в последней версии аналогичного рейтинга заняла Швентек.

Их очный матч на "Ролан Гаррос" завершился победой польки со счетом 7:6 (7:1), 1:6, 7:5. При этом в третьем сете Осака вела с преимуществом в три гейма и имела матчбол, но затем Швентек выиграла пять геймов подряд. Суммарно встреча продлилась 2 часа 58 минут.

На следующей стадии первая ракетка мира сыграет с победительницей встречи между хорваткой Яной Фетт и чешкой Мари Боузковой. Швентек — действующая чемпионка "Ролан Гаррос". Всего она выигрывала этот турнир трижды (2020, 2022, 2023).

Осака не проходила дальше третьего круга "Ролан Гаррос". Из турниров Большого шлема она выигрывала Australian Open (2019, 2021) и US Open (2018, 2020).

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