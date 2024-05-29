Лучший теннисист Казахстана с уверенной победы стартовал на "Ролан Гаррос"

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик одержал уверенную победу в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису, передает корреспондент NUR.KZ.

На старте соревнований спортсмен, получивший 19-й номер посева, встретился с французом Грегуаром Баррером — 112-й ракеткой мира. Соперник Бублика пробился в основную сетку через квалификацию.

Казахстанец одержал победу за минимальные три сета с общим счетом 6:4, 7:5, 6:3. Матч продолжался 2 часа 14 минут.

За время встречи Бублик реализовал 7 из 16 брейк-пойнтов, выполнил 10 эйсов и допустил 12 двойных ошибок. Во втором круге он сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом — 41-й ракеткой мира.

Помимо Бублика, в основной сетке мужских одиночных соревнований из казахстанцев остался Александр Шевченко. В женском розыгрыше "Ролан Гаррос" страну представляют Елена Рыбакина и Юлия Путинцева.

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