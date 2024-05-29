Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Лучший теннисист Казахстана с уверенной победы стартовал на "Ролан Гаррос"

Опубликовано:

Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: BERTRAND GUAY/AFP via Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик одержал уверенную победу в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису, передает корреспондент NUR.KZ.

На старте соревнований спортсмен, получивший 19-й номер посева, встретился с французом Грегуаром Баррером — 112-й ракеткой мира. Соперник Бублика пробился в основную сетку через квалификацию.

Казахстанец одержал победу за минимальные три сета с общим счетом 6:4, 7:5, 6:3. Матч продолжался 2 часа 14 минут.

За время встречи Бублик реализовал 7 из 16 брейк-пойнтов, выполнил 10 эйсов и допустил 12 двойных ошибок. Во втором круге он сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом — 41-й ракеткой мира.

Помимо Бублика, в основной сетке мужских одиночных соревнований из казахстанцев остался Александр Шевченко. В женском розыгрыше "Ролан Гаррос" страну представляют Елена Рыбакина и Юлия Путинцева.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2108442-luchshiy-tennisist-kazahstana-s-uverennoy-pobedy-startoval-na-rolan-garros/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.