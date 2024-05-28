"Скучала по этому турниру": Елена Рыбакина прокомментировала успешный старт на "Ролан Гаррос"

Лучшая теннисистка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина прокомментировала победу в первом раунде Открытого чемпионата Франции, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".
Напомним, 28 мая Рыбакина стартовала на "Ролан Гаррос" с победы над представительницей Бельгии Грет Миннен (85-я позиция рейтинга WTA). Казахстанка одержала убедительную победу по ходу двух сетов со счетом 6:2, 6:3.
"Я скучала по этому турниру и очень рада вернуться и участвовать в соревнованиях. В такую влажную погоду, как сегодня, приходится больше двигаться, приспосабливаться. Но я концентрируюсь на себе и сейчас играю очень хорошо", - заявила четвертая ракетка мира.
Следующей соперницей Рыбакиной выступит нидерландка Аранча Рус, матч состоится 30 мая.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2108424-skuchala-po-etomu-turniru-elena-rybakina-prokommentirovala-uspeshnyy-start-na-rolan-garros-2024/