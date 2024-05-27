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Вторая ракетка Казахстана одержал волевую победу на "Ролан Гаррос"

Опубликовано:

Александр Шевченко
Александр Шевченко. Фото: instagram.com/shevchenkoo_17

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко выиграл свой стартовый матч на французском Большом шлеме, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанский теннисист, который располагается на 59-й строчке в мировом рейтинге, проводил встречу на грунтовом корте против 82-й ракетки мира, россиянина Аслана Карацева. Игра длилась три часа и 16 минут. Победу в пяти сетах с итоговым счетом одержал Александр Шевченко- 6:4, 4:6, 1:4, 6:1, 6:4.

В следующем круге 1/8-й финальной стадии Открытого чемпионата Франции по теннису вторая ракетка Казахстана встретится с представителем Италии Корентеном Муте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2107746-vtoraya-raketka-kazahstana-oderzhal-volevuyu-pobedu-na-rolan-garros/

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