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Объявлена позиция Елены Рыбакиной в обновленном рейтинге лучших теннисисток мира

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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Matteo Ciambelli /DeFodi Images via Getty Images

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг лучших спортсменок мира на данный момент, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сохранила за собой четвертую позицию в рейтинге, отставание от американки Коко Гауфф (топ-3) по прежнему составляет 1965 очков. На первом и втором месте остались Ига Швентек (Польша) и белоруска Арина Соболенко соответственно.

Вторая ракетка страны Юлия Путинцева опустилась на две строчки ниже, теперь она занимает 39-ю строчку, в ее активе 1393 рейтинговых очков.

Лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде Анна Данилина улучшила свое положение и поднялась выше на две позиции, теперь ее актуальное место в топе – 59-е.

Напомним, в мужском рейтинге казахстанец Александр Бублик повторил свое рекордное достижение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2107617-obyavlena-poziciya-eleny-rybakinoy-v-obnovlennom-reytinge-luchshih-tennisistok-mira/

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