Лучший теннисист Казахстана повторил персональный рекорд в мировом рейтинге

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленную версию рейтинга лучших спортсменов мира на данный момент, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.
По данным ATP первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик снова вернулся на 17-ю строчку мирового рейтинга, тем самым повторил свой лучший результат в карьере. Впервые он оказался на этой позиции четыре недели назад, 6 мая. За это время он потерял две строчки и был 19-м.
Также две строчки рейтинга отыграл вторая ракетка страны Александр Бублик и поднялся на 59-ю позицию в топе.
Лучший теннисист Казахстана в "дуэте" Александр Недовесов остался 40-м в категории спортсменов, выступающих в парном разряде.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2107587-luchshiy-tennisist-kazahstana-povtoril-personalnyy-rekord-v-mirovom-reytinge/