Лучший теннисист Казахстана повторил персональный рекорд в мировом рейтинге

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленную версию рейтинга лучших спортсменов мира на данный момент, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

По данным ATP первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик снова вернулся на 17-ю строчку мирового рейтинга, тем самым повторил свой лучший результат в карьере. Впервые он оказался на этой позиции четыре недели назад, 6 мая. За это время он потерял две строчки и был 19-м.

Также две строчки рейтинга отыграл вторая ракетка страны Александр Бублик и поднялся на 59-ю позицию в топе.

Лучший теннисист Казахстана в "дуэте" Александр Недовесов остался 40-м в категории спортсменов, выступающих в парном разряде.

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