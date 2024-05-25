Лучший теннисист Казахстана узнал соперника по первому кругу "Ролан Гаррос"

Определился оппонент первой ракетки Казахстана в мужском одиночном разряде Александра Бублика на старте Открытого чемпионата Франции по теннису, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт турнира.

После жеребьевки основной сетки "Ролан Гаррос" стало известно, что казахстанец сыграет в первом круге с одним из победителей квалификации. По завершении отборочных соревнований определился конкретный соперник Бублика, которым стал француз Грегуар Баррер — 108-й номер мирового рейтинга.

Победитель этого противостояния во втором круге встретится с сильнейшим из пары Роман Андрес Бурручага (Аргентина) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Также определился соперник по стартовой стадии для Михаила Кукушкина, который успешно прошел квалификацию. В первом круге основной сетки третья ракетка Казахстана сыграет с венгром Фабианом Марожаном — 41-м номером мирового рейтинга.

Сильнейший из этой пары дальше встретится либо с американцем Александром Ковачевичем, либо с болгарином Григором Димитровым, который получил десятый номер посева.

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