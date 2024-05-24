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Анна Данилина пробилась в финал турнира WTA 250 в Марокко

Опубликовано:

Анна Данилина
Анна Данилина: Fran Santiago/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина одержала победу в полуфинале турнира серии WTA 250 в марокканском Рабате, передает NUR.KZ со ссылкой пресс-службу КТФ.

Казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с китаянкой Сюй Ифань пробилась в финал турнира категории WTA-250 "Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem".

В полуфинале Анна и Сюй одержали победу над японским дуэтом Эри Ходзуми и Макото Ниноми в двух сетах - 6:4, 6:4. 

В решающем матче за титул всего турнира Данилина и Ифань встретятся с россиянками Яной Сизиковой и Ириной Хромачевой, которые получили четвертый номер посева на соревнованиях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2106351-anna-danilina-probilas-v-final-turnira-wta-250-v-marokko/

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