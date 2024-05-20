Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Юлия Путинцева неудачно стартовала на престижном турнире во Франции

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева
Юлия Путинцева. Фото: Kenta Harada/Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева проиграла в первом матче грунтового турнира во французском Страсбурге, передает корреспондент NUR.KZ.

Путинцева, занимающая 37-ю строчку в мировом рейтинге WTA, встречалась с 34-й ракеткой мира чешской теннисисткой Катериной Синяковой. Игра продолжалась 1 час и 29 минут и завершилась поражением казахстанской теннисистки. Итоговый счет в двух сетах - 0:6, 5:7.

В следующем матче турнира в Страсбурге чешская теннисистка сыграет с американкой Даниэль Коллинз.

Ранее, вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко с победы стартовал на престижном турнире в швейцарской Женеве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2103866-yuliya-putinceva-neudachno-startovala-na-prestizhnom-turnire-vo-francii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.