Юлия Путинцева неудачно стартовала на престижном турнире во Франции

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева проиграла в первом матче грунтового турнира во французском Страсбурге, передает корреспондент NUR.KZ.

Путинцева, занимающая 37-ю строчку в мировом рейтинге WTA, встречалась с 34-й ракеткой мира чешской теннисисткой Катериной Синяковой. Игра продолжалась 1 час и 29 минут и завершилась поражением казахстанской теннисистки. Итоговый счет в двух сетах - 0:6, 5:7.

В следующем матче турнира в Страсбурге чешская теннисистка сыграет с американкой Даниэль Коллинз.

Ранее, вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко с победы стартовал на престижном турнире в швейцарской Женеве.

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