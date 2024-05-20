Вторая ракетка Казахстана успешно стартовал на турнире в Женеве

Казахстанский теннисист Александр Шевченко одержал победу на старте престижного турнира в швейцарской Женеве, передает корреспондент NUR.KZ.

23-летний теннисист, занимающий 61-е место в мировом рейтинге встречался с 41-й ракеткой мира, венгерским теннисистом Фабианом Марожаном. Противостояние проходило на стадии 1/16 турнира на грунтовом покрытии.

В первом сете Шевченко отдал сопернику четыре гейма и завершил отрезок со счетом 6:4. Во втором сете казахстанец начал уверенно, но затем оппонент начал отбивать одно очко за другим. Борьба перешла в тай-брейк, на котором сильнее оказался Шевченко. Итоговый счет - 6:4, 7:6. Теннисисты провели на корте 1 час и 35 минут.

В следующем круге Шевченко встретится с победителем матча М.Хирон (США) — Э.Руусвуори (Финляндия)

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