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Стала известна позиция Рыбакиной в обновленном рейтинге лучших теннисисток мира

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Kelly Defina/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина сохранила за собой четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

В актуальной версии топ-5 лучших теннисисток планеты изменений не произошло. Лидирующую позицию по-прежнему занимает представительница Польши Ига Швентек, на втором месте идет белоруска Арина Соболенко, на третьем – американка Коко Гауфф.

Отметим, что Гауфф оторвалась от Рыбакиной на 1965 очков и закрепилась в топ-3.

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева обновила свои показатели в лучшую сторону. Ей удалось подняться на четыре строчки, на данный момент она на 37-м месте. Ее персональный рекорд в топе WTA – 27-я позиция, которую ей удалось достичь в 2017 году.

Свой следующий матч казахстанка сыграет 20 мая, ей предстоит игра в рамках 1/16 финала турнира WTA 250 в Страсбурге (Франция).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2103722-stala-izvestna-poziciya-rybakinoy-v-obnovlennom-reytinge-luchshih-tennisistok-mira/

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