Казахстанская теннисистка выиграла второй титул в сезоне

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Анна Данилина стала победительницей грунтового турнира WTA 125 в итальянской Парме, передает корреспондент NUR.KZ.
На соревнованиях спортсменка выступала вместе с россиянкой Ириной Хромачевой. Их дуэт был посеян под первым номером.
В финале соперницами Данилиной и Хромачевой стали Ингрид Гамарра Мартинс и Эликсан Лечемия. Бразильянка и француженка имели второй номер посева.
Матч завершился уверенной победой казахстанско-российской пары со счетом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.
Для 28-летней Данилиной титул стал вторым в сезоне. Ранее в этом году она выиграла соревнования WTA 250 в Окленде.
Всего за карьеру казахстанка победила на шести турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации в парном разряде.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2103239-kazahstanskaya-tennisistka-vyigrala-vtoroy-titul-v-sezone/