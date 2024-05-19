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Казахстанская теннисистка выиграла второй титул в сезоне

Опубликовано:

Теннисистки Ирина Хромачева и Анна Данилина (слева направо)
Ирина Хромачева и Анна Данилина (слева направо). Фото: Федерация тенниса Казахстана

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Анна Данилина стала победительницей грунтового турнира WTA 125 в итальянской Парме, передает корреспондент NUR.KZ.

На соревнованиях спортсменка выступала вместе с россиянкой Ириной Хромачевой. Их дуэт был посеян под первым номером.

В финале соперницами Данилиной и Хромачевой стали Ингрид Гамарра Мартинс и Эликсан Лечемия. Бразильянка и француженка имели второй номер посева.

Матч завершился уверенной победой казахстанско-российской пары со счетом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.

Для 28-летней Данилиной титул стал вторым в сезоне. Ранее в этом году она выиграла соревнования WTA 250 в Окленде.

Всего за карьеру казахстанка победила на шести турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации в парном разряде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2103239-kazahstanskaya-tennisistka-vyigrala-vtoroy-titul-v-sezone/

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