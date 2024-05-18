Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Швентек обыграла Соболенко и вернула титул, который отказалась защищать Рыбакина

Опубликовано:

Польская теннисистка Ига Швентек
Ига Швентек. Фото: Robert Prange/Getty Images

Лидер мирового теннисного рейтинга полька Ига Швентек одержала победу над белоруской Ариной Соболенко в финале грунтового турнира WTA 1000 в Риме, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча первой и второй ракеток планеты завершилась в двух сетах. Швентек выиграла со счетом 6:2, 6:3 за 1 час и 29 минут.

Полька в третий раз за карьеру стала триумфатором турнира в Риме. Ранее она брала трофей в 2021 и 2022 годах.

В прошлом сезоне соревнования в столице Италии выиграла Елена Рыбакина. Однако с нынешнего турнира первая ракетка Казахстана снялась из-за проблем со здоровьем.

Для Швентек это второй подряд титул. Две недели назад она стала победительницей грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, где также обыграла Соболенко, но в трех сетах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2102948-shventek-obygrala-sobolenko-i-vernula-titul-kotoryy-otkazalas-zashchishchat-rybakina/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.