Швентек обыграла Соболенко и вернула титул, который отказалась защищать Рыбакина

Лидер мирового теннисного рейтинга полька Ига Швентек одержала победу над белоруской Ариной Соболенко в финале грунтового турнира WTA 1000 в Риме, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча первой и второй ракеток планеты завершилась в двух сетах. Швентек выиграла со счетом 6:2, 6:3 за 1 час и 29 минут.

Полька в третий раз за карьеру стала триумфатором турнира в Риме. Ранее она брала трофей в 2021 и 2022 годах.

В прошлом сезоне соревнования в столице Италии выиграла Елена Рыбакина. Однако с нынешнего турнира первая ракетка Казахстана снялась из-за проблем со здоровьем.

Для Швентек это второй подряд титул. Две недели назад она стала победительницей грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, где также обыграла Соболенко, но в трех сетах.

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