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Тяжелой борьбой обернулся матч одного из лучших теннисистов Казахстана на турнире во Франции

Опубликовано:

Теннисист Александр Шевченко
Александр Шевченко: Daniela Porcelli/Eurasia Sport Images/Getty Images

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко потерпел поражение на стадии 1/8 финала турнира серии "Челленджер" во французском Бордо, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанца выступил местный спортсмен Джованни Мпетш Перрикар. В напряженной борьбе француз со счетом 7:6 вырвал победу, затем уступил во втором отрезке 3:6 в пользу Шевченко и огорчил казахстанца выигранным третьим сетом (6:3).

Новоиспеченный представитель Казахстана (ранее Александр Шевченко играл под флагом России), покинул турнир после первого матча.

В игре с Перрикаром вторая ракетка страны совершил два брейк-поинта из четырех попыток, допустил три двойных ошибки, а также восемь раз подал мяч навылет по ходу матча.

В live-рейтинге ATP Шевченко занимает 60-ю позицию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2102690-tyazheloy-borboy-obernulsya-match-odnogo-iz-luchshih-tennisistov-kazahstana-na-turnire-vo-francii/

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