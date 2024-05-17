Казахстанская теннисистка вышла в финал турнира в Италии

Первая ракетка Казахстана в женском парном разряде Анна Данилина вышла в финал грунтового турнира категории WTA 125 в итальянской Парме, передает корреспондент NUR.KZ.

На соревнованиях спортсменка выступает в дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой. Они получили первый номер посева.

В полуфинале Данилина и Хромачева обыграли Анну Сискову и Мириам Колодзиеву. Чешская пара уступила в первом сете со счетом 1:6, после чего отказалась от продолжения борьбы.

Соперницы Данилиной и Хромачевой по решающему матчу определятся позднее. Пока известна лишь одна пара-участница второго полуфинала. На этой стадии сыграют бразильянка Ингрид Гамарра Мартинс и француженка Эликсан Лечемия, получившие второй номер посева.

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