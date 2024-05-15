Волевая победа вывела лучшего теннисиста Казахстана в полуфинал престижного турнира в Риме

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик в дуэте с американцем Бэном Шелтоном одержали волевую победу в четвертьфинале турнира категории ATP 1000 в Риме, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Бублик является лучшим теннисистом страны в одиночном разряде, однако добился значительного успеха "в парах".

Казахстанско-американский дуэт одержал на стадии 1/4 финала победу над аргентинской парой Франсиско Серундоло/Томас Мартин Этчеверри. Первый сет с разгромным счетом забрали южноамериканские теннисисты со счетом 1:6. Во втором отрезке Бублику и Шелтону удалось отыграть победу 6:4, а в заключительном третьем сете дуэт поставил точку в противостоянии, забрав отрезок со счетом 10:5.

В ходе игры представители Казахстана и США реализовали один брейк-поинт с первой попытки, допустили четыре двойных ошибки, а также ни разу не подали мяч навылет.

Соперники Бублика и Шелтона определятся в матче Павич/Аревало – Рам/Солсбери.

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