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Новак Джокович сенсационно проиграл матч после удара бутылкой по голове

Опубликовано:

Сербский теннисист Новак Джокович
Новак Джокович. Фото: Antonietta Baldassarre/Insidefoto/LightRocket via Getty Images

Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Новак Джокович вылетел в третьем круге грунтового турнира ATP 1000 в Риме, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником серба на этой стадии стал Алехандро Табило. Чилиец занимает 32-е место в мировом рейтинге, а на турнире в Риме получил 29-й номер посева.

Встреча завершилась за 1 час 7 минут в двух сетах. Табило одержал уверенную победу со счетом 6:2, 6:3. На матчболе чилийца Джокович допустил двойную ошибку.

Для серба эта игра стала первой после инцидента по окончании встречи второго круга. Тогда в голову Джоковича во время раздачи автографов попала бутылка с водой.

Первой ракетке мира потребовалась медицинская помощь, сообщалось о кровотечении. Впоследствии спортсмен поблагодарил за беспокойство о его состоянии.

Что касается Табило, то за выход в четвертьфинал он поспорит с россиянином Кареном Хачановым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2099135-novak-dzhokovich-sensacionno-proigral-match-posle-udara-butylkoy-po-golove/

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