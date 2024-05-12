Новак Джокович сенсационно проиграл матч после удара бутылкой по голове

Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Новак Джокович вылетел в третьем круге грунтового турнира ATP 1000 в Риме, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперником серба на этой стадии стал Алехандро Табило. Чилиец занимает 32-е место в мировом рейтинге, а на турнире в Риме получил 29-й номер посева.
Встреча завершилась за 1 час 7 минут в двух сетах. Табило одержал уверенную победу со счетом 6:2, 6:3. На матчболе чилийца Джокович допустил двойную ошибку.
Для серба эта игра стала первой после инцидента по окончании встречи второго круга. Тогда в голову Джоковича во время раздачи автографов попала бутылка с водой.
Первой ракетке мира потребовалась медицинская помощь, сообщалось о кровотечении. Впоследствии спортсмен поблагодарил за беспокойство о его состоянии.
Что касается Табило, то за выход в четвертьфинал он поспорит с россиянином Кареном Хачановым.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2099135-novak-dzhokovich-sensacionno-proigral-match-posle-udara-butylkoy-po-golove/