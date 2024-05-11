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Лучший теннисист Казахстана вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Риме

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Казахстанский теннисист Александр Бублик
Александр Бублик: Joris Verwijst/BSR Agency/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик в паре с американцем Беном Шелтоном провел второй матч на турнире серии ATP 1000 в Риме, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанско-американский дуэт выступал против бразильца Марсело Мело и немецкого теннисиста Александра Зверева. Спортсмены провели на грунтовом корте Рима один час и 22 минуты. Победу в трех сетах забрали Бублик и Шелтон. Итоговый счет - 2:6, 6:3, 10:7.

На четвертьфинальной стадии казахстанского теннисиста и его напарника ждет встреча с победителем игры между Франсиско Серундоло/Томасом Мартином Этчеверри и Кевином Кравицем/Тимом Пюц.ем

Отметим, в одиночном разряде Бублик завершил свое выступление после первого матча.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2098835-luchshiy-tennisist-kazahstana-vyshel-v-chetvertfinal-mastersa-v-rime/

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