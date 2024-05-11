Новак Джокович рассказал о своем состоянии после удара бутылкой по голове

Лучший теннисист планеты серб Новак Джокович в социальных сетях прокомментировал несчастный случай с падением бутылки на его голову после матча на турнире в Риме, передает NUR.KZ.

Напомним, инцидент случился во время старта первой ракетки мира на турнире категории WTA 1000 в столице Италии. Джокович одержал победу над французом Корентеном Муте в двух сетах с общим счетом 6:3, 6:1.

После игры спортсмен направился к зрительским трибунам, где раздавал автографы. Во время этого на его голову упала бутылка. Известно, что это произошло случайно, она выпала из рюкзака одного из зрителей. Видео инцидента и другие подробности мы опубликовали ранее.

"Спасибо за вашу заботу. Это был несчастный случай, сейчас я спокойно отдыхаю в отеле с пакетом льда. Увидимся в воскресенье", - написал Новак Джокович на своей странице в Х (бывший Twitter).

12 мая лучший теннисист планеты встретится с представителем Чили Алехандро Табило в 1/16 финала данного турнира.

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