Казахстанский теннисист проиграл третьей ракетке России на престижном турнире в Риме

Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко вылетел во втором круге грунтового турнира ATP 1000 в Риме, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником спортсмена, который занимает 60-е место в мировом рейтинге, выступил Карен Хачанов — 18-я ракетка планеты. Россиянин получил на турнире 16-й номер посева, поэтому автоматически прошел во второй круг.

В очном матче с Шевченко Хачанов одержал победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 42 минуты.

Таким образом, в мужской одиночной сетке турнира в Риме не осталось представителей Казахстана. Ранее свой стартовый матч на соревнованиях проиграл лучший теннисист страны Александр Бублик.

Кроме того, в женской сетке не выступит Елена Рыбакина. Первая ракетка Казахстана снялась с турнира из-за болезни.

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